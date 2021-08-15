صدمة.. مصرع العريس والعروسة وشقيقتها بطريق قاعة الأفراح فى البحيرة

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لقى عريس وعروسته وشقيقتها مصرعهم نتيجة انقلاب سيارة في مصرف زراعي في مركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، بينما أصيب ابن عمهم في الحادث وتم نقل الجثامين والمصاب إلى مستشفي إيتاي البارود.

وتحول حفل الزفاف إلى مأتم كبير، وسادت حالة من الحزن قرية الشعيرة في مركز إيتاي البارود بعد حلت مشاعر الحزن محل الفرح بالقرية حزنًا على المتوفين والمصاب وجميعهم أبناء عمومة، وتصدر خبر الحادث اليوم أهم أخبار الحوادث في البحيرة وحوادث ايتاي البارود وأخبار مصر.

وتلقى الأجهزة الأمنية بالبحيرة إخطارًا من مركز شرطة إيتاء البارود بانقلاب سيارة ملاكي في مصرف زراعي بطريق «قرية الخوالد- مدينة إيتاي البارود» أمام قرية الشيخ محمد، بنطاق مركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة.

وأفاد شهود عيان أن المتوفين والمصاب كانوا في طريقهم إلى أحد قاعات الأفراح لإتمام حفل الزفاف، وتحولت صفحات إيتاي البارود على مواقع التواصل الإجتماعي إلى دفتر عزاء كبير.

أسفر الحادث عن وفاة العريس «حسام .ح .م .ق»، ٢٦ سنة، مقيم قرية الشعيرة بمركز إيتاي البارود، والعروسة «ندي .س .م .ق»، 18 سنة، مقيمة قرية الشعيرة بمركز إيتاي البارود، وشقيقة العروسة «علا .س .م .ق»، 15 سنة، مقيمة قرية الشعيرة بمركز إيتاي البارود، وإصابة ابن عم العروسين «أحمد .ب .م .ق»، 20 سنة، مقيم قرية الشعيرة بمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة.

تم نقل الجثامين والمصاب إلى مستشفي إيتاي البارود المركزي، وتم ايداع المتوفين في ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب إلى العناية المركزة بالمستشفي.

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