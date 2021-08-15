تصاعُد سُحب الدخان فوق القدس وإخلاء تجمعات سكنية عدة بسبب حريق غابات

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فِرق الإنقاذ نشرت 12 طائرة و60 عربة إطفاء للتصدي لألسنة اللهب

تسبَّب حريق غابات، يستعر في تلال خارج القدس، في تصاعُد سُحب الدخان فوق المدينة، وإجلاء سكان تجمعات سكنية عدة، مع تصدي طائرات وأطقم على الأرض لألسنة اللهب، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنه لم تقع إصابات خطيرة، لكن يبدو أن هناك خطرًا ضئيلاً من أن يصل الحريق، الذي يبعد نحو عشرة كيلومترات غربي القدس، إلى المدينة.

وقال ديدي سيمتشي، مسؤول فِرق الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلي، إنه جرى نشر 12 طائرة إطفاء مع أطقم من نحو 60 عربة إطفاء.

وأضاف في إفادة لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، بُثت على الهواء مباشرة بعد نحو خمس ساعات من اندلاع الحريق: "يسعدني القول إننا نجحنا في منع احتراق تجمعات كاملة".

وقالت خدمات الطوارئ إنه تم إخلاء أربع قرى. وقال سيمتشي في المؤتمر الصحفي إن المدينة لم تعد تواجه أي "خطر كبير" رغم "وجود بعض الجيوب؛ إذ اشتعلت النار في بعض المنازل بها، ونقوم بإطفائها".

وأوضح أن أطقم العمل ستبقى منتشرة طوال الليل، وربما خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لمنع انتشار الحريق مع ارتفاع درجات الحرارة وقوة الرياح.

وقال مسؤولو الإطفاء والشرطة إن من السابق لأوانه تحديد سبب الحريق.