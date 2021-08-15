أخبار عاجلة

المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة -
مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا -
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان -
رسالة تهنئة من مدير تعليم محايل ومئات المشرفين للترحيب بآلاف المعلمين -
زوج وهب منزله بمكة لزوجته قبل طلاقها.. هل يحق له الرجوع في هبته؟ -
موسكو: خطوات إيران تتناقض مع الاتفاق النووي لكننا نتفهم سببها -
‏ مدير "صحة عسير" يكرم الممثل النظامي للمتدربين في برامج هيئة التخصصات -
بلدية بلقرن: "حديقة باشوت" تم صيانتها وقربها من الغابات سبب وجود القرود -
البرلمان العربي يدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب علاقات الأخوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هذه أفضل 10 دول للهجرة.. الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا

Print
هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا هذه أفضل 10 دول للهجرة.. الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا

هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا

احتلت المملكة العربية المرتبة الثالثة عالميًّا بين أفضل الوجهات المفضلة للمهاجرين، وفقًا لبيانات معهد سياسات الهجرة الأمريكي.

وتشير البيانات التي جمعها المعهد الأمريكي منذ عام 1960 حتى 2020 إلى أن السعودية تُعدُّ الدولة العربية والإسلامية الأولى والثالثة عالميًّا التي يفضلها المهاجرون الدوليون للاستقرار والعمل.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية عربيًّا والسادسة عالميًّا من بين الدول التي يفضلها المهاجرون، في حين استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في احتلال المرتبة الأولى لأفضل وجهات الهجرة الدولية.

وذكر التقرير أن العمالة المهاجرة تفضل الدول المستقرة أمنيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، إلى جانب جودة الحياة فيها، وزيادة الرواتب، وانخفاض المعيشة، وسهولة التنقل والمواصلات.

وفيما يأتي أفضل 10 وجهات للمهاجرين الدوليين في 2020:

1- الولايات المتحدة الأمريكية.

2- ألمانيا.

3- السعودية.

4- .

5- بريطانيا.

6- الإمارات.

7- فرنسا.

8- كندا.

9- أستراليا.

10- إسبانيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية"

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية"

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية"

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية"