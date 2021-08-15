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واصلت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الأحد 15 أغسطس 2020، استقرارها وسط حالة من الترقب لما سيسفر عنه التداول مع عودة البورصة للعمل صباح الاثنين، وكان الذهب عالميًا، قد حقق قفزة كبيرة لأعلى قبل اغلاق البورصات العالمية لقضاء الإجازة الإسبوعية، وتأثر الذهب في مصر بالأسعار العالمية وحقق ارتفاعا وصل إلى 12 جنيها.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء الأحد، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 893 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 782 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 670 جنيها، وذلك دون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسجل سعر الجنيه الذهب 6256 جنيها .

ويترقب سعر الذهب عالميا، عودة البورصة للعمل صباح الغد بعد الإجازة الأسبوعية، حيث ينتظر المستثمرون حركة التداول لتحديد مستقبل المعدن الأصفر .

وثبت سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الأحد، عند 785.91 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،779.34 $ .

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