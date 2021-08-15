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مقتل 20 شخصا على الأقل في انفجار شمالي لبنان

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مقتل 20 شخصا على الأقل في انفجار شمالي لبنان مقتل 20 شخصا على الأقل في انفجار شمالي لبنان

وأوضح الصليب الأحمر على تويتر أنّ فرقه "نقلت 20 جثّة وأكثر من 7 جرحى" من موقع انفجار صهريج وقود في عكّار إلى مستشفيات في المنطقة.

 

 

 

وأظهرت مقاطع انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حريقاً كبيراً في موقع الانفجار، ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.

ويعاني البلد منذ أسابيع طويلة نقصاً في المحروقات ينعكس سلباً على قدرة المرافق العامة والمؤسسات الخاصة وحتى المستشفيات على تقديم خدماتها ، وفق "سكاي نيوز".

في وقت سابق السبت، تشكلت صفوف انتظار طويلة جدا أمام محطات الوقود فيما اعترض مواطنون غاضبون صهاريج الوقود في بعض المناطق، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأعلن الجيش السبت أنه باشر "عمليات دهم محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين".

ونشر الجيش على مواقع التواصل الاجتماعي صورا يظهر فيها جنود يوزعون بأنفسهم البنزين على السيارات في محطات وقود.

وكان الجيش أكد في بيان أن وحداته "ستصادر كل كميات البنزين التي يتمّ ضبطها مخزّنة في هذه المحطات على ان يُصار الى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل".

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

 

 

جي بي سي نيوز

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