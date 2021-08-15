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خريجو الاعلام يدشنون هاشتاق "خريجو الاعلام أحق بتدريس التربية الاعلامية"

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خريجو الاعلام يدشنون هاشتاق "خريجو الاعلام أحق بتدريس التربية الاعلامية" خريجو الاعلام يدشنون هاشتاق "خريجو الاعلام أحق بتدريس التربية الاعلامية"

جي بي سي نيوز - : اعتبر خريجو الاعلام في الاردن أنهم مغبونون ومظلومون من قبل ، ذلك أنهم الأحق من غيرهم في تدريس مادة التربية الاعلامية التي خصصت لها الحكومة مئات الشواغر .

وانتشر هاشتاق على مواقع التواصل يقول "#خريجو الاعلام احق بالتربية الاعلامية"، ما لبث ان تفاعل معه المتابعون بقوة على اعتبار أن التعيينات في تدريس هذه المادة يجب أن تكون لهؤلاء الخريجين العاطلين عن العمل في الأساس ،، ووقد وجدوا أن هناك من يحتل مكانتهم في التعيين وهو ما أغضبهم لهذه الدرحة .
وتعاطف الاردنيون مع هؤلاء بقوة وتصدرت قضيتهم بعض مواقع التواصل في الاردن .

 

جي بي سي نيوز

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