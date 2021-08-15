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لبنان.. عون يدعو البرلمان لمناقشة الأوضاع الاقتصادية بعد رفع الدعم

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لبنان.. عون يدعو البرلمان لمناقشة الأوضاع الاقتصادية بعد رفع الدعم لبنان.. عون يدعو البرلمان لمناقشة الأوضاع الاقتصادية بعد رفع الدعم

جي بي سي نيوز :- دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، السبت، البرلمان لمناقشة الأوضاع الاقتصادية بعد رفع الدعم.

ووجه عون رسالة إلى مجلس النواب، بواسطة الرئيس نبيه بري، طلب فيها مناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية، التي استجدّت بعد قرار حاكم مصرف لبنان وقف الدعم على مواد وسلع حياتية وحيوية وما نتج عنه من مضاعفات، وذلك لاتّخاذ الموقف أو الإجراء المناسب في شأنها.

وشهدت مناطق متفرقة من لبنان احتجاجات وقطع طرق اعتراضا على تردي الأوضاع الاقتصادية، لا سيما بعد رفع الدعم عن المحروقات.

وأعلن الجيش اللبناني، السبت، أن وحداته ستداهم محطات الوقود المغلقة وستصادر البنزين المُخزّن لإتاحته بيد المواطنين.

وأوضح الجيش اللبناني، في بيان عبر تويتر، أن وحداته ستعمل على إعادة توزيع كميات البنزين المضبوطة مباشرة على المواطن دون مقابل.

كما أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، أنها “لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام ما يعانيه المواطن من جراء أزمة المحروقات”.

وأوضحت قوى الأمن الداخلي، في بيان، أن بعض محطات المحروقات تقوم باحتكار الوقود، وتمتنع عن تزويد المواطنين بها لعدة أسباب، ما يؤدي إلى استفحال الأزمة المعيشية التي يعانيها اللبنانيون على كافة الأصعدة.

وكالات 

جي بي سي نيوز

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