تسجيل 16 وفاة و 658 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

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جي بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 16 وفاة و658 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10203 وفيات و782210 إصابات، ونسبة الفحوصات الإيجابيّة نحو 2.75 بالمئة لهذا اليوم.

وبين الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 11498 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 82 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 53 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 699 حالة. وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 13 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 18 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة. وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 21 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 32 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 11 بالمئة. وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 9 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 12 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة. وأشار الموجز إلى تسجيل 1041 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 760509 حالات. كما أشار إلى إجراء 23892 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي منذ بدء الوباء إلى نحو 8782890 فحصاً.