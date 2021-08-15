الاحصاء : تراجع البطالة لـ 7.3 % خلال الفترة من ابريل - يونيو 2021

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اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءعن تراجع معدل البطالة الي 7,3٪ في الربع الثاني من العام ابريل يونيو 2021 من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 7,4٪ فى الربع الأول من عام 2021 وبانخفاض قدره 2,3 ٪ عن الربع المماثل من العام السابق.

و سجل عدد المتعطلين 2,115 مليون متعطل بنسبة 7,3٪ من إجمالى قوة العمل ( 1,383 مليون ذكور ،732 ألف إناث) مقــابـل 2,155 مليون متعطل فى الربع الأول 2021 بإنخفاض 40 ألف متعطل بنسـبة 1,9٪، وبـإنخفاض قــدره 459 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 17,8٪.

وقال جهاز الاحصاء ان مـعدل البـطالة بين الذكــور بلغ 5,7٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالى بينما بلغ المعدل 15 ٪ بين الاناث ، و بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29سنة ) خلال الربع الحالى 68,4٪

واوضح الجهاز ان معدل البطالة في الحضر بلغ نحو 11,2٪ مقــابل 4,1٪ فى الريــف خلال الربع الثاني لعام 2021



وبلغت نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل الى 81,7% فى الربع الحالى لتصل الي 37,8٪ بين الحاصلين على المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة و

43,9٪ بين حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا .



و بلغ عـدد المشتغلين 27 مليون فرد بينما كان 27,129 مليون فرد في الربع السابق بنسبة إنخفاض 0,5٪ وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11,524 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 15,476 مليون مشتغل ، ويرجع سبب ذلك الإنخفاض لأستمرار الدوله في إتخاذ بعض الإجراءات الإحترازية وإصدار قرار بتخفيض أعداد المشتغلين مع بداية الموجه الثالثة لجائحة كورونا.



بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي نحو 19,640مليون مشتغل ( 16,680 مليون ذكور ، 2,960 مليون إناث) بنسبة 72,7٪ من إجمالـــــي المشتغلين و بلغ عدد المشتغلين أصحـــاب الأعمـال 1.051مليون مشتغل ( 992 ألف مشتغل من الذكور ، 59 ألف مشتغلة من الإناث) ومن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 4,914 مليون مشتغل ( 4,541 مليون مشتغل من الذكور ، 373 ألف مشتغلة من الإناث) ، بينما

بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1,395 مليون مشتغل ( 637 ألف مشتغل من الذكور ، 758 ألف مشتغلة من الإناث ) .

و بلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 41,9 ٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالى، و نجح نشاط تجارة الجملة والتجزئة في جذب (206) ألف مشتغل خلال الربع الثاني من عام 2021. ونشاط الإمداد المائى وشبكات الصرف جذب (65) ألف مشتغل .

و حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فيه 5,191 مليون مشتغــــــــل يليخ نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4,120 مليون مشتغل ثم عدد المشتغلين في التشيد والبناء 3,682 مليون مشتغل .