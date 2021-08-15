غضب شعبي بلبنان.. و"احتياطي العملات" وصل إلى "خط أحمر"

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جي بي سي نيوز :- تشهد بلدات لبنانية، احتاجات شعبية غاضبة، تنديدا بقرار المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن "كرة الغضب الشعبي" في مدينة صيدا، بدأت باكرا، حيث أقدم محتجون غاضبون وسائقو السيارات العمومية على قطع الطريق عند تقاطع إيليا وعند ساحة الشهداء احتجاجاً على قرار رفع الدعم وتردي الأوضاع المعيشية، وإقفال محطات الوقود برمتها.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية، إلى أت عشرات المحتجين قطعوا طريق الأوتوستراد في قرية شكا (شمالا) بالقرب من إحدى محطات الوقود، احتجاجا على إغلاقها وعدم السماح بتعبئة خزانات السيارات.

وافترش عشرات السائقين الأرض لقطع طريق رئيسي في منطقة ذوق مصبح (شرقا)، وأوتوستراد أنطلياس وبولفار ميرنا الشالوحي (شرقا)، احتجاجا على امتناع محطات الوقود من تعبئة سياراتهم.

وقطع سائقو السيارات العمومية في الضنية الطريق الرئيسية في المنطقة التي تربطها بمدينة طرابلس عند مفرق بلدة عاصون.

وأطلق مجهولون النار على عدد من السيارات المتراصة، أمام محطة للوقود في منطقة البازورية (جنوبا)، ما أدى إلى إصابة عدد منها.

وقالت إذاعة صوت لبنان، إن ‏قيادة الجيش أعلنت أن وحدات الجيش ستباشر عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتمّ ضبطها مخزّنة في هذه المحطات، على أن يتم توزيعها مباشرة على المواطنين.

في السياق، أعلن حاكم البنك المركزي اللبناني، رياض سلامة، السبت، أن احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك، "وصل إلى الخط الأحمر".

وقال سلامة، في حديث لإذاعة "لبنان الحر"، إن "الجميع كان على علم بقرار رفع الدعم عن المحروقات، بدءا من الحكومة إلى مجلس النواب وصولا إلى رئاسة الجمهورية".



والأربعاء، أعلن البنك المركزي توقفه كليا عن دعم استيراد المحروقات، وقال إنه سيشرع بتأمين الاعتمادات اللازمة لاستيراده وفق سعر الدولار بالسوق.



وفور إعلان سلامة عن رفع الدعم، فقد تفجر الشارع اللبناني غضبا، حيث أغلق المحتجون طرقا رئيسية عدة، من الشمال إلى الجنوب، بين الحين والآخر.