أخبار عاجلة

قطع المياه اليوم الأربعاء لمدة 16 ساعة عن 11 منطقة في محافظة القاهرة (تعرف عليها) -
أبناء نجوم فيلم «200 جنيه» يشاركون في العرض الخاص (صور) -
رسالة قوية من حسين لبيب إلى مرتضى منصور عقب التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو) -
مروان حمدي: سعيد بالدوري الأول مع الزمالك.. وانتقادات الجماهير أزعجتني (فيديو) -
كارتيرون يرد رسميا على رحيله من الزمالك بعد التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو) -
سمية الخشاب ترد بشأن الصورة الغامضة والتحقيق معها من قبل نقابة الممثلين -
هاني شاكر يتألق على مسرح المحكي والجمهور يردد معه الأغاني (صور) -
حمادة أنور: سيد عبد الحفيظ من أنجح مديري الكرة في تاريخ الأهلي -
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الجيش اللبناني يبدأ حملة مداهمات واسعة لمحطات الوقود للكشف عن مخزونها من المحروقات

Print
الجيش اللبناني يبدأ حملة مداهمات واسعة لمحطات الوقود للكشف عن مخزونها من المحروقات الجيش اللبناني يبدأ حملة مداهمات واسعة لمحطات الوقود للكشف عن مخزونها من المحروقات

جي بي سي نيوز:- أفاد مراسلنا بأن الجيش اللبناني بدأ اليوم السبت، حملة مداهمات واسعة لمحطات الوقود للكشف عن مخزونها من المحروقات.

يأتي ذلك، بينما سمح مصرف لبنان للشركات المستوردة للمحروقات بتسليم مخزونها على أساس 3900 ليرة للدولار الواحد.

وقال الجيش اللبناني في بيان عبر صفحته الرسمية على "تويتر" إن "وحدات الجيش ستباشرعمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزنة في هذه المحطات على أن يصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل".

وكان موقع "النشرة" اللبناني، أفاد بأن شبانا من بلدة الصرفند جنوب العاصمة بيروت، قطعوا الأوتوستراد باتجاه جنوب لبنان،​ وصادروا صهريجين محملان بمادة المازوت، كما اقتحم شبان غاضبون إحدى محطات الوقود المقفلة في مدينة صيدا.

وقطع محتجون اليوم السبت عددا من الطرقات بمختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية. 

المصدر: RT

 

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
لجنة الانتخاب : توصياتنا تتطلب أن يكمل البرلمان الحالي مدته

لجنة الانتخاب : توصياتنا تتطلب أن يكمل البرلمان الحالي مدته

دودين : الغاء جميع اشكال الحظر بداية أيلول

دودين : الغاء جميع اشكال الحظر بداية أيلول

خبير اسواق مالية : الفرصة مواتية للاردن ليكون مركزا اقليميا لشركات الفوركس

خبير اسواق مالية : الفرصة مواتية للاردن ليكون مركزا اقليميا لشركات الفوركس

14 طنا مساعدات طبية اردنية الى لبنان

14 طنا مساعدات طبية اردنية الى لبنان