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خبير يُحذر من انتشار تطبيقات للتجسس على الزوجات

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خبير يُحذر من انتشار تطبيقات للتجسس على الزوجات خبير يُحذر من انتشار تطبيقات للتجسس على الزوجات

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قال الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي، إن علم الكمبيوتر يشهد تطورًا كبيرًا في مختلف أنحاء العالم، وللأسف يتم إعادة استخدام البرامج الإلكترونية في أغراض التجسس، محذرًا من انتشار مجموعة من البرامج والتطبيقات الإلكترونية التي يتم استخدامها في التجسس على الأزواج.

وأضاف "حجازي"، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان؛ في برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن برامج التجسس الإلكترونية نوعان؛ الأولى برامج تجسس فعلية يتم إنشاؤها لغرض معين مثل متابعة أداء الأطفال، والنوع الآخر من البرامج مخصص لمن يتعلم مبادئ التجسس واختراق الهواتف.

وأوضح استشاري تشريعات التحول الرقمي، أن بعض الأزواج يقومون باستخدام تطبيقات وبرامج التجسس على شريك الحياة للتعرف على تحركاته وتفاصيل المحادثات الإلكترونية، وتلك البرامج تمكن من يستخدمها من الاستماع للمكالمات ورؤية المحادثات الإلكترونية.

المصرى اليوم

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