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الملك يوجه بمساعدة الجزائر على التعامل مع الحرائق

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الملك يوجه بمساعدة الجزائر على التعامل مع الحرائق الملك يوجه بمساعدة الجزائر على التعامل مع الحرائق

جى بي سي نيوز  :- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، اتصالاً هاتفياً، مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة رمطان لعمامرة، قدم خلاله تعازي المملكة بضحايا حرائق الغابات، وأعرب عن الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد الصفدي على تضامن الأردن مع الجزائر في مواجهة هذا الوضع الأليم، واستعداده لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للمساعدة في التعامل مع الحرائق وتبعاتها وذلك بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني.

وشدد الوزيران خلال الاتصال الهاتفي على الحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات تعزيزاً للعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

كما بحث الصفدي ولعمامرة التطورات في المنطقة، وسبل مواجهة الأزمات الإقليمية، وتعزيز أطر العمل العربي المشترك خدمةً للقضايا والمصالح العربية.

جي بي سي نيوز

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