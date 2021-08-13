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حققت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الجمعة 13 أغسطس 2020، قفزة كبيرة لأعلى في استجابة لارتفاع سعر الذهب عالميًا، ببسبب بيانات اقتصادية أمريكية مهمة أثارت مخاوف التضخم لدى المستثمرين .

ويتأثر الذهب في مصر بالأسعار العالمية حيث ارتفع بقيمة من 7 إلى 12 جنيها دفعة واحدة بعد صدور بيانات عن مؤشر المستهلكين والذى انخفض إلى 70.2 نقطة في الشهر الحالى مما دفع الدولار للتراجع بشكل كبير .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم الخميس، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، يتراوح مابين 891 جنيها إلى 893 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، تتراوح مابين 782 جنيها إلى 784 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 671 جنيها إلى 673 جنيها وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، بينما تراوح سعر الجنيه الذهب 6256 جنيها إلى 6272 جنيها .

وارتفع سعر الذهب عالميا مساء اليوم الجمعة، بشكل كبير متخطيا التوقعات بسبب تراجع مؤشر الدولار عقب صدور مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين والذى انخفض إلى 70.2 نقطة خلال الشهر الجارى مخالفا لتوقعات المحللين إلى استقرار المؤشر عند 81.2 نقطة دون تغيير .

وارتفع الذهب في العقود الآجلة بنسبة 1.5% بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.6% وذلك قبل اغلاق البورصة للاجازة الاسبوعية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الجمعة،785.48 جنيه وكان في الصباح 777.42 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،778.14 $ وكانت في الصباح 1,759.27 $ .

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