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الحريري يتهم عون بمخالفة الدستور

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الحريري يتهم عون بمخالفة الدستور الحريري يتهم عون بمخالفة الدستور

جي بي سي نيوز :- اتهم رئيس اللبنانية السابق سعد الحريري، رئيس الجمهورية ميشال عون بمخالفة الدستور، فيما يخص انعقاد مجلس الدفاع الأعلى في غياب رئيس الحكومة.

وشدد الحريري في بيان على أن "الدستور ليس وجهة نظر لدى هذا الطرف أو ذاك وما حصل اليوم من انعقاد لمجلس الدفاع الأعلى بغياب رئيس الحكومة هو مخالفة دستورية أقدم عليها رئيس الجمهورية (ميشال عون)".

وقال: "كتلة المستقبل تحذر من الإمعان في مخالفة الدستور وتطبيقه بشكل استنسابي ومحاولة فرض أعراف سبق وأن أودت بالبلد إلى الهلاك والخراب والدمار".

وكان عون ترأس اليوم الأربعاء اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع لعرض الأوضاع الأمنية والمعيشية في البلاد.

وقد أعلن المجلس في بيان بعد انتهاء الاجتماع أن المجتمعين ناقشوا الأوضاع الأمنية والمعيشية وأزمة الدواء والمحروقات، على ضوء التقارير الإدارية والأمنية، ومنها واقع مبنى الأهراءات في مرفأ بيروت، والمواد الكيميائية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، والمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي.

المصدر: ار تي 

جي بي سي نيوز

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