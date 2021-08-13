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القدس المحتلة: العثور على جثة يعتقد أنها لجندي أردني

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القدس المحتلة: العثور على جثة يعتقد أنها لجندي أردني القدس المحتلة: العثور على جثة يعتقد أنها لجندي أردني

جي بي سي نيوز :- عثر عمال خلال حفريات لأعمال بناء خط القطار البلدي في القدس على جثة شخص وبقربها سكين وخاتم وخوذة تابعة للجيش الأردني.

وذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية اليوم، الخميس، أنه تم اكتشاف الجثة أمس، في موقع تلة الذخيرة القريب من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

ورجحت مصادر إسرائيلية أن الجثة تعود لجندي أردني استشهد خلال المعارك مع الجيش الإسرائيلي خلال حرب حزيران/يونيو العام 1967.

وتم على الفور إغلاق المكان الذي عُثر فيه على الجثة واستدعيت قوات ومحققي التشخيص الجنائي في الشرطة الغسرائيلية بهدف محاولة التأكد من أن الجثة لجندي أردني.

ويجري البحث في الموقع عن متعلقات أخرى حول المكان الذي عُثر فيه على الجثة، من أجل التوصل إلى يقين مطلق حول هوية الجثة.

وتحتجز الشرطة الإسرائيلية في منطقة القدس الجثة إلى انتهاء التحقيقات، وتم اطلاع وزارة الخارجية الإسرائيلية على الموضوع، وبعد التأكد من الموضوع، يتوقع أن تطلع إسرائيل السلطات الاردنية عليه، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

"عرب 48"

جي بي سي نيوز

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