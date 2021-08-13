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جى بي سي نيوز - : واصل مجلس النواب الاربعاء برئاسة المحامي عبد المنعم العودات مناقشة مشروع قانون أمانة عمان في جلستين صباحية ومسائية ، ترأس المسائية منها النائب احمد الصفدي .

واقر المجلس 20 مادة من اصل 38 تضاف الى مواد تم اقرارها في جلستين صباحية ومسائية ايضا عقدت الاثنين الماضي .

ومن ابرز ما اقره المجلس الاربعاء هو الابقاء على مكافآت أعضاء المجلس المعينين والمنتخبين وقدرها 1500 دينار شهريا وفق أمين عمان .

الفيديو المنشور هو للجلستين الصباحية والمسائية اللتين عقدتا الاثنين الماضي على ان نبث تسجيلا لوقائع جلستي الاربعاء في وقت لاحق :

المصدر: المدينة نيوز - المدينة نيوز - بتول دانو تيكا