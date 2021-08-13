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المخاوف من كورونا تدفع الذهب الي الارتفاع

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المخاوف من كورونا تدفع اسعار الذهب الي الارتفاع المخاوف من كورونا تدفع الذهب الي الارتفاع
ارتفعت الذهب اليوم الجمعة بدعم من مخاوف حيال زيادة الإصابات بكوفيد-19، بيد أن متانة الدولار أبقت المعدن الأصفر على مسار تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.
و ارتفع الذهب بحسب رويترز في المعاملات الفورية 0.2 % إلي 1756.61 دولار للأوقية (الأونصة).
والذهب منخفض 0.4 % في الأسبوع، لأسباب على رأسها هبوطه الحاد يوم الاثنين عقب بيانات قوية للوظائف الأمريكية جددت رهانات على تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي للتحفيز مبكرا.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1759.70 دولار.
وقال مايكل لانجفورد المدير لدى إير جايد لاستشارات الشركات "الاضطراب المستمر الناجم عن كوفيد يعني أنه من المرجح للغاية أن تواصل البنوك المركزية عالميا تقديم التحفيز، مما سيغذي في نهاية المطاف التضخم ويرفع أسعار الذهب في الأمد الطويل".
وأضاف "في الأمد القصير، نتوقع أن يتماسك الذهب بين 1750 و1800 دولار".
واعترى الضعف الأسواق الآسيوية اليوم الجمعة، إذ تعرضت لضغوط بفعل تداعيات ارتفاع الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من في عدة دول في المنطقة.
في غضون ذلك، ظل الدولار مرتفعا قرب أعلى مستوياته في أربعة أشهر بعد بيانات أظهرت أن أسعار المنتجين الأمريكيين سجلت أكبر زيادة سنوية في أكثر من عشر سنوات.
يأتي ذلك في أعقاب بيانات ضعيفة لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، مما ساعد الذهب على الارتفاع 1.3 بالمئة يوم الأربعاء، لكن البيانات دفعت المستثمرين للتطلع إلى المزيد من التلميحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن خططه المتعلقة بالسياسة النقدية.
ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، لكن رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة سيزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار.

المصرى اليوم

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