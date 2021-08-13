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الدولار يحقق ثاني اعلي مكسب أسبوعي بعد توقعات المركزي الأمريكي

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الدولار يحقق ثاني اعلي مكسب أسبوعي بعد توقعات المركزي الأمريكي الدولار يحقق ثاني اعلي مكسب أسبوعي بعد توقعات المركزي الأمريكي

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صعد الدولار الأمريكي اليوم الجمعة، ويمضي صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مقابل منافسيه الرئيسيين، إذ يقيم المستثمرون احتمال إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي عن خططه لخفض التحفيز في الأسابيع المقبلة.
وأظهرت بيانات أمس الخميس أن المنتجين الأمريكيين سجلت أكبر زيادة سنوية في أكثر من عشر سنوات في الاثني عشر شهرا المنتهية في يوليو تموز.
وبينما تأتي البيانات عقب يوم من أرقام أسعار المستهلكين التي أشارت إلى أن التضخم ربما يكون بلغ ذروة، فإن محللين يقولون إن بيانات أسعار المنتجين تساهم في تعزيز مبررات رفع بعض التحفيز الذي يقدمه مجلس الاحتياطي.
ومقابل سلة من العملات المنافسة، تماسك الدولار مرتفعا عند مستوى 93 تقريبا، قرب قمة أبريل البالغة 93.195 التي سجلها الأسبوع الماضي. والمؤشر مرتفع 0.2 % هذا الأسبوع بعد أن زاد 0.8 % في الأسبوع الماضي.
وسيعلن البنك المركزي الأمريكي عن خطة لخفض مشترياته للأصول في سبتمبر أيلول وفقا لأغلبية كبيرة من خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.
وتلقى ارتفاع الدولار الدعم من فورة معتدلة من العزوف عن المخاطرة في أسواق العملة، فيما يعاني الدولار الأسترالي والين الصيني في مواجهة العملة الأمريكية.
وسجل الدولار الأسترالي 0.7340 دولار أمريكي، قرب أدنى مستوى في ثمانية أشهر البالغ 0.72895 دولار الذي لامسه الشهر الماضي، بينما انخفض الدولار الكندي إلى 1.2517 دولار كندى لنظيره الأمريكي.

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