الداخلية تضبط 5 مصانع تعمل بدون تراخيص تنتج اعلاف مجهولة المصدر

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تمكن ضباط قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة من الوصول لقيام بعض الأشخاص بإنشاء مصانع ومستودعات عشوائية فـى مجال إنتاج المذيبات العضوية المستخدمة فى صناعة المخصبات الزراعية والأعلاف البروتينية والمخلفات البلاستيكية والمعدنية بالمخالفة للإشتراطات الصحية والمعايير البيئية بنطاق محافظة القليوبية.

تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط "5 مصانع – مستودع" غير مرخصين والمديرين المسئولين عنهم ، حيث بلغ إجمالى المضبوطات "10 طن و620 أسطوانة أوكسجين مجهولة المصدر – 24 طن مخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة – 30 طن أعلاف مجهولة المصدر ومقلدة – 4 طن أسلاك ألومنيوم كهربائية مجهولة المصدر ومقلدة - 9٫200 طن بلاستيك وكاوتشوك ومصنعاتهما مجهولة المصدر ومقلدة".