أخبار عاجلة

نصف الأردنيين توقفوا عن متابعة موجز كورونا -
نائب أمير جازان: منجزات الجامعة تواكب رؤية المملكة.. وسرني ما شاهدته -
لاعبة الأخضر المريسل تواجه الكورية الجنوبية سوو سي ضمن المجموعة الثالثة للمنافسات -
"خيرية الأفلاج" تدعم مشروع " إجلال " لرعاية كبار السن بـ 75 ألف ريال -
"يمرِّر قوانين لصالح اللوبيات".. الرئيس التونسي: البرلمان خطر على الدولة -
شاب ثلاثيني يتبرع بكليته لوالده وينهي معاناة استمرت 14 سنة -
"العلكمي" يتفقد المدارس المتوسطة والثانوية بسراة عبيدة ويلتقي قياداتها -
"ميركل": مجموعة الـ7 لم تؤيد تمديد عمليات الإجلاء من أفغانستان -
إسرائيل ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع غزة -
جامعة "أم القرى" تقدِّم برنامجاً تأهيلياً لمتطوعي حملة "عودة آمنة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

وزير قطاع الأعمال يبحث مع شركة «ECH» تسويق وبيع منتجات «القابضة للغزل والنسيج»

Print
وزير قطاع الأعمال يبحث مع شركة «ECH» تسويق وبيع منتجات «القابضة للغزل والنسيج» وزير قطاع الأعمال يبحث مع شركة «ECH» تسويق وبيع منتجات «القابضة للغزل والنسيج»

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد


عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة Egyptian Cotton Hub (إيجيبشيان كوتون هب)، والتي تم تأسيسها مؤخرًا لتتولى عمليات التجارة والبيع والتسويق لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير على أهمية عنصر التسويق والبيع المركزي لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة، سواء للسوق المحلي أو الأسواق الخارجية خاصة لمنتجات القطن المصري طويل التيلة ذو الجودة والسمعة العالمية المتميزة.

وأضاف أنه من المستهدف تحقيق مبيعات تعادل نحو 5 أمثال الكميات المباعة حاليا، وذلك في إطار تنفيذ خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج.

وأوضح «توفيق»، أن الغرض من تأسيس الشركة هو تحسين وتطوير أساليب التسويق للوصول إلى الأسواق العالمية، وكذلك تحقيق التركيز والتخصص حيث ستتولى الشركات الإنتاجية عملية الإنتاج، أما شركة التسويق فسوف تتولى التسويق وأوامر التشغيل والبيع.

وأشار إلى أنه تمت الاستعانة بكوادر من القطاع الخاص في هذه الشركة ذو خبرات كبيرة في مجال التسويق، للقيام بالتسويق والبيع سواء للمنتجات النهائية التي سيتم إنتاجها (قمصان ومفروشات وملابس منزلية) أو وسيطة من الغزول والأقمشة.

وتابع الوزير أن عمليات الإنتاج في مختلف شركات الغزل والنسيج التابعة سوف تكون تحت علامة تجارية واحدة يجري حاليا تسجيلها في كافة الأسواق العالمية.

وفيما يخص عمليات البيع، أكد الوزير أن شركة التسويق ستقوم بفتح فروع للبيع المحلي بالإضافة إلى التواجد في كبرى المراكز التجارية وفروع شركات التجارة الداخلية الشقيقة، وكذلك المشاركة في المعارض الدولية وكبرى سلاسل التجارة العالمية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حافلة الزمالك تصل ستاد الدفاع الجوي

حافلة الزمالك تصل ستاد الدفاع الجوي

غياب الشناوي .. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد الجونة

غياب الشناوي .. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد الجونة

منى زكي عن أول لقاء بـ أحمد حلمي : «كان رخم أوي» (فيديو)

منى زكي عن أول لقاء بـ أحمد حلمي : «كان رخم أوي» (فيديو)

موسميانى يتحفظ على ضم مهاجمين جدد فى الإنتقالات الصيفية

موسميانى يتحفظ على ضم مهاجمين جدد فى الإنتقالات الصيفية