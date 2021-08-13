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مصرع شخص مجهول الهوية صدمه قطار ببني سويف

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مصرع شخص مجهول الهوية صدمه قطار ببني سويف مصرع شخص مجهول الهوية صدمه قطار ببني سويف

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لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة بنى سويف ، اليوم الجمعة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الجامعى وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقي اللواء طارق مشهور، مدير أمن بنىسويف ، إخطارا من اللواء اسامة جمعة مدير المباحث الجنائية باصطدام قطار بشخص ووفاته، انتقل مأمور وضباط مدينة بنىسويف، وتبين أنه أثناء مرور القطار «القاهرة – أسوان»، اصطدام بشخص مجهول الهوية، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بذات الناحية مما نتج عنه وفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى الجامعي، ونفى شهود عيان الشبهة الجنائية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

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