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محمد شريف يصدم جماهير الأهلي قبل المباريات الحاسمة في الدوري المصري 2021 ..

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محمد شريف يصدم جماهير الأهلي قبل المباريات الحاسمة في الدوري المصري 2021 .. فيديو محمد شريف يصدم جماهير الأهلي قبل المباريات الحاسمة في الدوري المصري 2021 ..

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محمد شريف مهاجم الوطني الأول وفريق النادي الأهلي، صدم جماهير الأهلي قبل موقعة إنبي المقرر إقامتها السبت ضمن منافسات الأسبوع 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020 – 2021، بعدما تأكد غيابه عن عدد من المباريات الحاسمة المقبلة للمارد الأحمر في الدوري المصري المممتاز.

محمد شريف لاعب النادي الأهلي أجرى أشعة على العضلة الخلفية، وتبين أنه يعاني من شد في العضلة، ويتطلب خضوعه لبرنامج تأهيلي لمدة لاتقل عن 10 أيام إلى أسبوعين مما يعني أن محمد شريف سيغيب بنسبة كبيرة عن مباريات الدوري حتى نهاية الموسم.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته بدون راحة ظهر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراة الدوري الممتاز ،أمام انبي والمقرر إقامتها ،بعد غد السبت على استاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة 30 في المسابقة.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي أمس تدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين المران كاملاً، اشتمل على جزء بدني وتقسيمة في وسط الملعب. وحرص الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، على عقد جلسة مع محمود كهربا لاعب الفريق قبل مران الأهلي للاطمئنان على حالته قبل مشاركته في جزء من التدريبات بعد شكوى اللاعب من ارتفاع في درجة الحرارة قبل مباراة الإسماعيلي ،حيث أجرى مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية. وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، جلسة مطولة مع معاونيه على هامش المران، لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة والتحضير لمواجهة انبي المرتقبة.

المصرى اليوم

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