أخبار عاجلة

موسميانى يتحفظ على ضم مهاجمين جدد فى الإنتقالات الصيفية -
نقطة البقاء.. البنك الأهلي يتعادل مع الاتحاد السكندري سلبياً -
تقرير: قمة «G7» تبحث إن كان هناك ضرورة للاعتراف بـ«طالبان» سلطة في أفغانستان -
قادة مجموعة السبع: طالبان ستكون مسؤولة عن أفعالها -
جونسون: مجموعة السبع تتفق على ضرورة سماح طالبان للأفغان بالمغادرة بعد 31 أغسطس -
جونسون: مجموعة السبع تتفق على ضرورة سماح طالبان للأفغان بالمغادرة بعد 31 أغسطس -
الرئاسة الفرنسية: من أولويات مجموعة السبع مشاركة طالبان في الحرب على الإرهاب -
«أورام الأقصر»: استقبال 333 ألف زيارة لمرضى السرطان من مختلف المحافظات -
مصر للطيران تصدر تنبيهًا للمسافرين من القاهرة إلى السعودية -
أول تجربة للفلوس البلاستيك مع تحمل المياه والقطع وحتى النار.. شوف حصل معاها إيه؟! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تطهير المساجد بشمال سيناء استعدادا لصلاة الجمعة

Print
تطهير المساجد بشمال سيناء استعدادا لصلاة الجمعة تطهير المساجد بشمال سيناء استعدادا لصلاة الجمعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية أوقاف شمال سيناء، صباح اليوم الجمعة، بتطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة، بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال الدكتور إبراهيم جمعة، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، في بيان، إن العاملين في المساجد قاموا بتطهير وتعقيم المساجد في مختلف مراكز ومدن المحافظة استعدادًا لصلاة الجمعة، وذلك بخلاف التطهير الدوري للمساجد خلال الصلوات الخمس، وفقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف وتعليمات المحافظة.

وناشد جمعة، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أداء صلاة الجمعة، وإحضار السجادة الخاصة بكل مصلٍ، وارتداء الكمامة الواقية خلال التواجد بالمسجد، والحفاظ على التباعد بين المصلين، وعدم المصافحة والتقبيل عقب الصلاة.

ووجه جمعة، خطباء وأئمة المساجد، بعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة وهو 10 دقائق، والالتزام بالخطبة الموحدة، وارتداء الزى الأزهري خلال أداء صلاة الجمعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موسميانى يتحفظ على ضم مهاجمين جدد فى الإنتقالات الصيفية

موسميانى يتحفظ على ضم مهاجمين جدد فى الإنتقالات الصيفية

نقطة البقاء.. البنك الأهلي يتعادل مع الاتحاد السكندري سلبياً

نقطة البقاء.. البنك الأهلي يتعادل مع الاتحاد السكندري سلبياً

تقرير: قمة «G7» تبحث إن كان هناك ضرورة للاعتراف بـ«طالبان» سلطة في أفغانستان

تقرير: قمة «G7» تبحث إن كان هناك ضرورة للاعتراف بـ«طالبان» سلطة في أفغانستان

قادة مجموعة السبع: طالبان ستكون مسؤولة عن أفعالها

قادة مجموعة السبع: طالبان ستكون مسؤولة عن أفعالها