محافظ شمال سيناء: صرف تعويضات قرى المثلث الأخضر ببئر العبد قريبًا

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قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه سيتم صرف تعويضات قرى المثلث الأخضر بمركز بئر العبد، والتي أضيرت بسبب الحرب على الارهاب، قريبًا، بعد إنهاء الإجراءات المحددة.

وأكد المحافظ، في بيان أن لجنة تقوم بمعاينة الزراعات والمباني التي اضيرت في منطقة جنوب العريش، تمهيدًا لصرف التعويضات المقررة، لافتًا إلى أن كل مواطن سيحصل على حقه كاملا.

وأشار المحافظ إلى انتهاء اللجنة من المعاينات اللازمة للمزارع والمباني التي أضيرت في مركز الشيخ زويد، بجانب قيام اللجن بمعاينة مناطق السبيل وزراع الخير بالتنسيق مع الجهات المعنية.