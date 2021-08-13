أعفاء الحالات المرضية من رسوم الفحوصات الطبية بشمال سيناء

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أكد مكتب الخدمة الاجتماعية الطبية بمستشفى العريش العام، على سرعة آداء العمل في بحث وخدمة الحالات المرضية، والاستمرار في اعفاء الحالات المرضية الغير قادرة من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية.

وقال ابراهيم عبدالله مدير ادارة الخدمة الاجتماعية الطبية، أنه تم التأكيد على الاستمرار في إعفاء المرضى من الحالات الغير قارة والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات الصحية وعمل الفحوصات الطبية اللازمة بتخفيضات حسب البحث الاجتماعى لكل حالة، وسرعة آداء الخدمة الطبية.. باعتبار أن مساعدة المرضى غير القادرين واجب أنسانى، وأن مكتب الخدمة الاجتماعية يعمل على مدار الساعة.

وشدد على المرور الدورى على المرضى بالأقسام الداخلية للوقوف على مشاكلهم ومساعدتهم على حلها ومدى رضائهم علة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم.. إلى جانب عمل التوعية اللازمة لهم، وتم توجيه الشكر للأخصائيين الاجتماعيين على جهودهم في مساعدة المرضى وتوفير الخدمة الطبية اللازمة لهم.

يذكر أنه يتم اعفاء عدد من الحالات المرضية من رسوم الفحوصات الطبية كليا وجزئيا ( حسب الحالة ) بعد عمل بحث اجتماعى شامل لهم وزيارتهم منزليًا.