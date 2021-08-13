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الزمالك المصري أثير حوله خلال الساعات الماضية القليلة بخصم نقاط منه في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020 – 2021 على أثر عدد من شكاوى لاعبي الزمالك السابقين أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

نصر عزام، المستشار القانوني لنادي الزمالك، خرج عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي معلقا على هذه الشائعات التي خرجت منذ ساعات قليلة، وقال: الفيفا لا تصدر أي قرارات بخصم نقاط من الأندية في حالة وجود مستحقات بأحكام نهائية على الأندية بعد تعديل اللائحة من أكثر من سنتين، في حالة وجود أي أحكام نهائية على الأندية فالعقوبة تكون وقف تسجيل لاعبين جدد فقط ويتم رفع تلك العقوبة فورا بعد دفع تلك المستحقات النهائية«.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق غداً بالإسماعيلية استعدادا لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها في السابعة مساء السبت المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش» – محمد أبوجبلخط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي «الونش» – محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبدالشافي – أحمد فتوح خط الوسط: طارق حامد – محمود عبدالعزيز- إمام عاشور- يوسف إبراهيم «أوباما» – أحمد سيد «زيزو» – محمود عبدالرازق «شيكابالا» – إسلام جابر – أيمن حفني خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.