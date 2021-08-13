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بالأعيرة النارية.. مشاجرة بين عائلتين في المنوفية والأمن يفرض كردونا أمنيا (صور)

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شهدت قرية سبك الأحد، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مشاجرة بين عائلتين، قاموا على أثرها باطلاق الأعيرة النارية وترتب عليها قطع الطريق الرئيسي المؤدى للقرية كما أشعل عدد منهم النيران في إطارات السيارات فيما فرضت قوات الشرطة كردون امنيا وقامت بفض المشاجرة والسيطرة على الموقف تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق

وأكد مصدر امنى أن ما أثير حول وقوع ضحايا أو مصابين بسبب المشاجرة أو تجمهر بعض الأهالي عار تماما عن الصحة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

وأضاف المصدر، باعدد من القيادات الأمنية المسئولة بمديرية أمن المنوفية، انتقلوا إلى القرية، لمتابعة ما حدث، مؤكدا أن العائلتين بهما بعض العناصر المسجلة خطر في كلا الجانبين.

المصرى اليوم

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