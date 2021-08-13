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مشاهدة ليفربول ونوريتش سيتي مباشر .. وتردد القنوان الناقلة لبطولة الدوري الإنجليزي

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مشاهدة ليفربول ونوريتش سيتي مباشر .. وتردد القنوان الناقلة لبطولة الدوري الإنجليزي مشاهدة ليفربول ونوريتش سيتي مباشر .. وتردد القنوان الناقلة لبطولة الدوري الإنجليزي

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محمد صلاح قائد الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي يقود فريقه في أول مباراة أمام نورويتش سيتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي (البريميرليج) والذي سيقام على أرض ملعب كارو رود معقل فريق نورويتش .

يقود محمد صلاح ليفربول الإنجليزي أمام نورويتش سيتي السبت 14 أغسطس عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي موسم 2021 – 2022 .

لقاء ليفربول ونورويتش سيتي سيذاع على بين سبورتس القطرية المالكة الحصرية لحقوق بث الدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن تذيع الشبكة القطرية هذا اللقاء عبر قناة beIN Sports Connect .

الثامنة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.
التاسعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقدس الشريف والكويت والأردن وبغداد.
العاشرة 9:30 مساءً بتوقيت وسلطنة عمان وأبوظبي.
السابعة 6:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي سيواجه في الموسم الجديد توتنهام هوتسبير، يوم 14 أغسطس، كما يلتقي ليفربول الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح مع نورويتش سيتي في تكرار للموسم قبل الماضي، والذي شهد تتويج الريدز ببطولة الدوري الإنجليزي بعد غياب طويل. تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا سيواجه كريستال بالاس في ديربي لندنى شهير يوم 14 أغسطس في الدوري الإنجليزي.

أرسنال يلعب مع برينتفورد الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 14 أغسطس في البطولة الإنجليزية . وفي لقاءات أخرى سيلعب كل من واتفورد وأستون فيلا الذى يلعب له النجم المصري تريزيجيه، وإيفرتون وساوثهامبتون، ليستر سيتي وولفرهامبتون، بيرنلي وبرايتون، نيوكاسل يونايتد ووست هام، .

برينتفورد- أرسنال

توتنام- مانشستر سيتي

بيرنلي- برايتون

تشيلسي- كريستال بالاس

ليستر سيتي- ولفرهامبتون

واتفورد- أستون فيلا

مانشستر يونايتد- ليدز يونايتد

نيوكاسل- وست هام

نورويتش سيتي- ليفربول

إيفرتون- ساوثامبتون

المصرى اليوم

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