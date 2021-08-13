بلقيس تغني لحسين الجسمي في حفل «النافورة» بدار الأوبرا (صور)

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أحيت المطربة بلقيس أول حفلاتها على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية هذا الموسم، مساء الخميس، وسط تواجد جماهيري ضخم، بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه.

وغنت بلقيس عددا من الأغاني منها، سهر الليالي وياخي، ظبي اليمن، شوف لي حل بجمالك، ممكن، انتهى، حالة جديدة، جبار، وشاركها عازف البيانو اللبناني الشهير ميشيل فاضل، البنت الشلبية؛ الطبطبة لحسين الجاسمي.

يذكر أن المطربة بلقيس تتنظر الفتره المقبلة طرح أولي أغنياتها باللهجة المصرية «دبلوماسي» التي صورتها على طريقة الفيديو كليب من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وطرحت مؤخرا أغنية باللهجة اللبنانية جبار.