أخبار عاجلة

موسميانى يتحفظ على ضم مهاجمين جدد فى الإنتقالات الصيفية -
نقطة البقاء.. البنك الأهلي يتعادل مع الاتحاد السكندري سلبياً -
تقرير: قمة «G7» تبحث إن كان هناك ضرورة للاعتراف بـ«طالبان» سلطة في أفغانستان -
قادة مجموعة السبع: طالبان ستكون مسؤولة عن أفعالها -
جونسون: مجموعة السبع تتفق على ضرورة سماح طالبان للأفغان بالمغادرة بعد 31 أغسطس -
جونسون: مجموعة السبع تتفق على ضرورة سماح طالبان للأفغان بالمغادرة بعد 31 أغسطس -
الرئاسة الفرنسية: من أولويات مجموعة السبع مشاركة طالبان في الحرب على الإرهاب -
«أورام الأقصر»: استقبال 333 ألف زيارة لمرضى السرطان من مختلف المحافظات -
مصر للطيران تصدر تنبيهًا للمسافرين من القاهرة إلى السعودية -
أول تجربة للفلوس البلاستيك مع تحمل المياه والقطع وحتى النار.. شوف حصل معاها إيه؟! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

فيلم موسى يحقق مليون و 150 ألف جنيه في ثاني أيام عرضه

Print
فيلم موسى يحقق مليون و 150 ألف جنيه في ثاني أيام عرضه فيلم موسى يحقق مليون و 150 ألف جنيه في ثاني أيام عرضه

لاقتراحات اماكن الخروج

نجح فيلم «موسى» في تحقيق إيرادات جيدة في ثاني ليلة عرض له، الخميس، وجنى مليون و150 ألف جنيه، إنتاج سينرجي فيلمز، ونيو سينشري، وأفلام العالمية، العمل الذي يعتمد على الخدع والمؤثرات البصرية والجرافيكس، والذي يمثل نقلا السينما المصرية لمرحلة متقدمة، ومتميزة في مجال الجرافيكس والمؤثرات السمعية والبصرية. وهو ما أكده العديد من صناع ومحبي السينما، ومنهم المخرج أحمد مدحت.

تدور أحداث الفيلم في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديق له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، وإياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي.

الفيلم بدأ تصويره في أكتوبر الماضي، بعد عامين من التحضير والكتابة، ولكنه توقف نظرا لانتشار ، قبل أن يستأنف التصوير مرة أخرى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر للطيران تصدر تنبيهًا للمسافرين من القاهرة إلى السعودية

مصر للطيران تصدر تنبيهًا للمسافرين من القاهرة إلى السعودية

«التخطيط» تعتمد وثيقة «سياسة الجودة» لجائزة مصر للتميز الحكومي

«التخطيط» تعتمد وثيقة «سياسة الجودة» لجائزة مصر للتميز الحكومي

سمير فرج: 4 جهات شاركت في تأمين عودة البعثة المصرية من أفغانستان

سمير فرج: 4 جهات شاركت في تأمين عودة البعثة المصرية من أفغانستان

مصرفيون: حالات الاحتيال الإلكتروني في مصر محدودة ولا تقارن بالنسب العالمية

مصرفيون: حالات الاحتيال الإلكتروني في مصر محدودة ولا تقارن بالنسب العالمية