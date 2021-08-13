فيلم موسى يحقق مليون و 150 ألف جنيه في ثاني أيام عرضه

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نجح فيلم «موسى» في تحقيق إيرادات جيدة في ثاني ليلة عرض له، الخميس، وجنى مليون و150 ألف جنيه، إنتاج سينرجي فيلمز، ونيو سينشري، وأفلام مصر العالمية، العمل الذي يعتمد على الخدع والمؤثرات البصرية والجرافيكس، والذي يمثل نقلا السينما المصرية لمرحلة متقدمة، ومتميزة في مجال الجرافيكس والمؤثرات السمعية والبصرية. وهو ما أكده العديد من صناع ومحبي السينما، ومنهم المخرج أحمد مدحت.

تدور أحداث الفيلم في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديق له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، وإياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي.

الفيلم بدأ تصويره في أكتوبر الماضي، بعد عامين من التحضير والكتابة، ولكنه توقف نظرا لانتشار فيروس كورونا، قبل أن يستأنف التصوير مرة أخرى.