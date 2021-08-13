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محمد الحلو يطرح أغنية «بكره حايندموا» ()

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محمد الحلو يطرح أغنية «بكره حايندموا» (فيديو) محمد الحلو يطرح أغنية «بكره حايندموا» ()

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طرح الفنان الكبير محمد الحلو، كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «بكره حايندموا» على قناته الخاصة علي موقع «يوتيوب»، الأغنية من كلمات الشاعر محمد حارس، وألحان وتوزيع ممدوح صلاح.

وتعد أغنية «بكرة حايندموا» التعاون الثاني بين محمد الحلو، والشاعر محمد حارس بعد أن تعاونا من قبل في أغنية «أنا مصري».

أكد الشاعر محمد حارس، أنه يتشرف بالتعامل مجددا مع صوت بحجم النجم الكبير محمد الحلو، صاحب التاريخ الكبير والمميز في الطرب المصري، والعالم العربي».

أغنية «بكره حايندموا» وتريات دكتور نادر أنيس والمجموعة، تشيللو خالد عبدالرحيم، صولو كمان دكتور نادر أنيس، بيانو محمد صلاح، باص جيتار إيهاب حسين، فوكال عصام الشامي وأحمد الباز، ميكساج وماستر «ملامح ساوند» لعصام الكردي، عمرو سليمان، إشراف الفنان محمد السماحي، إنتاج محمد حارس.

وتقول كلمات أغنية «بكره حايندموا»:«هما اللي جابوه لقضاهم
بكره حايندموا
لا حانجري في يوم وراهم
من قلبنا اترموا
أصبر ياقلبي حافكرك
مين ده اللي يقدر يكسرك
ده انت اللي باعك يخسرك
والايام حاتعلموا....
أحنا اللي صونا واحنا اللي كنا
عالحب والعشره باقيين
هما اللي خانوا..هما اللي كانوا
عالبُعد والفراق قادرين...
ولا حاجة تنفع لو حتي يرجع
اللي في يوم باع السنين
الله ف سماه لو الف آه
تهون في بُعد الغدارين...«.

يذكر أن محمد الحلو طرح مؤخرا أغنية «أنا مصري»، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» من كلمات الشاعر محمد حارس، ألحان ممدوح صلاح، توزيع محمد صلاح.

المصرى اليوم

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