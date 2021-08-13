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عوض تاج الدين يعلن أخبارا سارة بشأن كورونا

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عوض تاج الدين يعلن أخبارا سارة بشأن كورونا عوض تاج الدين يعلن أخبارا سارة بشأن كورونا

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علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، على سؤال المواطنين بخصوص تأخر الحصول على رسالة من أجل تلقى لقاح كورونا.

وقال إن هذا بسبب بعض الشروط منها، الشروط الموضوعة من الدولة، وإن الأطباء الأولى وبعدهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل توفير لقاحات للمصريين.

وكشف أن هناك هدفا قوميا معلنا لتطعيم أكبر عدد من المصريين قبل نهاية هذا العام، مؤكدا أنه تم تطعيم أكثر من 100 ألف مواطن خلال أمس الخميس.

وأشار إلى أن ستتلقى حوالى 6 ملايين جرعة من كورونا خلال هذا الشهر، وكشف أن مصر تسعى لـ تطعيم أكبر عدد من المواطنين.

وطالب من المواطنين بـ الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، والحصول على لقاحات كورونا، مؤكدًا أن الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ كورونا والحصول على اللقاح خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس.

وأشار إلى أن اللجنة العليا لمواجهة كورونا تتباع بكل دقة الأوضاع، وهى من تملك قرار اتاحة لقاح للمرة الثالثة، أو تطعيم باقى المواطنين الأول وبعد ذلك توفير جرعة ثالثة.

المصرى اليوم

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