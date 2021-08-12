★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الأوكازيون بدأ منذ 2 أغسطس، ويستمر لمدة شهر، مشيرًا إلى أن عدد المحالات التجارية التي أعلنت مشاركتها في الأوكازيون وصلت لـ2437 محلًا.

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن الوزارة لا تجبر أي محل على المشاركة في الأوكازيون، ولكنها تراقب تطبيق التخفيضات المعلن عنها في الأوكازيون.

وأشار إلى أن وزارة التموين حررت 186 محضرًا لبعض المحال التجارية التي أعلنت عن الأوكازيون دون الحصول على تصريح، وتم تحرير 86 محضرًا لبعض المحال التي أعلنت عن تخفيضات وهمية.

وفي سياق منفصل أوضح أن الوزارة ضبطت شركة مياه معدنية تقوم بتعبئة المياه من الحنفية، لافتًا إلى أن هذه الشركة خطوطها متهالكة، وتعمل بدون ترخيص، وتم إحالة الواقعة للنيابة لاتخاذ الإجراءات المعنية.

وتابع أن الوزارة لم تُعلن عن اسم الشركة لأن النيابة ما زالت تمارس التحقيقات، وتم سحب منتجات هذه الشركة من الأسواق، معقبًا: «ما ينفعش أعلن عن اسم المصنع طالما التحقيقات ما زالت جارية أمام النيابة».