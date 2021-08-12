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مصرع شخص وإصابة 13 إثر حادث سير بالواسطى في بنى سويف

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مصرع شخص وإصابة 13 إثر حادث سير بالواسطى في بنى سويف مصرع شخص وإصابة 13 إثر حادث سير بالواسطى في بنى سويف

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قال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، إن مستشفى الواسطى المركزى استقبلت ضحايا حادث الطريق الصحراوى وانقلاب ميكروباص وراح ضحيته شخص وأصيب ١٣ آخرون.

أوضح أن المتوفى، هو عزت ب ح 38 سنة، والمصابين هم: أحمد عبد الرحمن محمد، 27 سنة، مصاب بكسر بالزراع، أحمد سيد كامل، 22 سنة، محمود إدريس 26 سنة، مصاب جروح وكدمات، أحمد محمد حمزة، 17 سنة، مصاب بجروح وكسور، عبد الرحمن عبد الرحمن، 27 سنة، مصاب بجروح وكسور، موسى كامل، 38 سنة، مصاب بجروح، حسن محمد راشد، 20 سنة، مصاب بنزيف بالمخ، أسامة محمد جابر، 30 سنة، جروح متفرقة، حمادة محمد عثمان، 22 سنة، مصاب بجروح وكسور، محمد زين 20 سنة، جميعهم مقيمون محافظة أسيوط. إثر حادث تصادم انقلاب سيارة ميكروباص بين قريتي جرزا وطهما بمحافظة الجيزة بالطريق الصحراوي الغربي.


وقامت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق الفيوم بنقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي بمحافظة بنى سويف لقربها من مكان الحادث لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

المصرى اليوم

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