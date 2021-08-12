المخرج محمد فاضل يضع شروطه لإخراج عمل فني لـ محمد رمضان

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قال المخرج محمد فاضل، إن الكتابة «فن وإبداع» لا يجوز الإشراف عليه، مشيرًا إلى أن مسلسل «الأسطورة» مسلسل اجتماعي جيد جدًا باستثناء بعض مشاهد العنف.
وأضاف «فاضل» في حواره لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، الخميس، أنه يوافق على إخراج عمل للفنان محمد رمضان ولكنه بشروط أن يكون فنانا فقط وليس له علاقة بالنص، موضحًا أنه «لو لقى الدور عجبه تمام، ولو لم يعجبه يعتذر عنه».
وتابع: «مفيش حاجة اسمها تفصيل الدور على الفنان، لأن التفصيل لا علاقة له بالكتابة»، مؤكدًا أن «محمد رمضان له شعبية وامكانيات وشكل مصري، وكان لازم يستفيد من كده في تنوع الأدوار التي يقوم بها، وألا يقدم نموذج يحل المشكلات بعيدًا عن القانون».