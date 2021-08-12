المخرج محمد فاضل يضع شروطه لإخراج عمل فني لـ محمد رمضان

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قال المخرج محمد فاضل، إن الكتابة «فن وإبداع» لا يجوز الإشراف عليه، مشيرًا إلى أن مسلسل «الأسطورة» مسلسل اجتماعي جيد جدًا باستثناء بعض مشاهد العنف.

وأضاف «فاضل» في حواره لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، الخميس، أنه يوافق على إخراج عمل للفنان محمد رمضان ولكنه بشروط أن يكون فنانا فقط وليس له علاقة بالنص، موضحًا أنه «لو لقى الدور عجبه تمام، ولو لم يعجبه يعتذر عنه».

وتابع: «مفيش حاجة اسمها تفصيل الدور على الفنان، لأن التفصيل لا علاقة له بالكتابة»، مؤكدًا أن «محمد رمضان له شعبية وامكانيات وشكل مصري، وكان لازم يستفيد من كده في تنوع الأدوار التي يقوم بها، وألا يقدم نموذج يحل المشكلات بعيدًا عن القانون».