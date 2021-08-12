«حماية المنافسة» بجنوب إفريقيا يمنح إعفاءً لكل موردى السلع الأساسية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أصدر جهاز حماية المنافسة بدولة جنوب إفريقيا قرارًا بالإعفاء الجماعى لتجار التجزئة وموردى السلع الأساسية والسماح لهم بالاتفاق فيما بينهم لمدة زمنية محددة، لمواجهة الآثار والتداعيات الناتجة عن فيروس كورونا، وأعمال الشغب التى وقعت بجنوب إفريقيا وتسببت فى خسائر فادحة على مستوى البيع بالتجزئة ونقص فى سلاسل الإمداد والتوريد.

وجاء الغرض من هذا الإعفاء منع النقص فى السلع الأساسية داخل جنوب إفريقيا، وتضمنت تلك السلع كافة المواد الغذائية الأساسية والمواد الاستهلاكية، والمنتجات اللازمة لحالات الطوارئ، واللوازم الطبية والصحية، والمنتجات البترولية المكررة ومنتجات التنظيف فى حالات الطوارئ، كما شمل الإعفاء السلع الأساسية فى صورها النهائية، وكذا جميع المدخلات فى سلسلة الإمداد والتوريد المطلوبة لإنتاج وتوزيع وبيع السلع الأساسية.

وسبق أن أصدر جهاز حماية المنافسة المصرى قرارًا مماثلًا يوليو الماضى، حمل رقم 56 لسنة 2021 بالموافقة على طلب إعفاء شركات إنتاج الأسمنت البورتلاندى من أحكام قانون حماية المنافسة بشأن الاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية والموجهة للبيع بالسوق المحلية، حيث إن صناعة الأسمنت البورتلاندى من الصناعات الثقيلة ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد المصرى التى عانت من الظروف المصاحبة لجائحة الكورونا، وترتب عليها تباطؤ قطاع الإنشاءات، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الأسمنت البورتلاندى، وجاء قرار الجهاز كحل لحماية هذه الصناعة.

حيث يهدف إلى الحفاظ على الشركات الموجودة فى هذه السوق ويحد من التركز الاقتصادى ويضمن استمرار المنافسة الفعَّالة بينها، ويقلل من فرص حدوث ممارسات احتكارية فى المستقبل، الأمر الذى من شأنه أن يعود بالنفع على المستهلك المصرى على المديين المتوسط والبعيد. وجاء قرار جهاز حماية المنافسة المصرى باعتبار أنه كان ضروريًا للحفاظ على صناعة الأسمنت التى تعد من الصناعات الأساسية ويعمل بها آلاف العاملين بصورة مباشرة، كما توفر الملايين من فرص العمل غير المباشرة، بالإضافة إلى المحافظة على مليارات الجنيهات المستثمرة فى هذا القطاع الحيوى.