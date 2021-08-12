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استقرت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الخميس 12 أغسطس 2020، عند الاسعار المرتفعة التى حققتها فى الصباح، وذلك استجابه لاستقرار سعر الذهب عالميًا، بسبب ارتفاع مؤشر الدولار مع مخاوف من انتشار فيروس كورونا المتحور «دلتا» وصدور بيانات خاصة بالتضخم في الولايات المتحدة.

وكان الذهب في مصر ارتفع بقيم تتراوح ما بين 6 و10 جنيهات بعدما كان حقق خسائر تصل إلى 35 جنيها منذ يوم الجمعة الماضي، واستقر بعدها لمدة يوم واحد وما لبث أن ارتفع بعد بيانات اقتصادية أمريكية تخص التضخم ، ولكنه استقر مؤخرا على الأسعار المرتفعة .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم الخميس، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، يتراوح ما بين 878 جنيها و880 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، يتراوح مابين 768 جنيها و770 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، يتراوح ما بين 658 جنيها و660 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، بينما سعر الجنيه الذهب يتراوح ما بين 6144 جنيها و6160 جنيها .

واستقر سعر الذهب عالميا مساء اليوم الخميس، عند الاسعار المرتفعة التى حققها رغم مخاوف انتشار فيروس كورونا وذلك بسبب ارتفاع الدولار قليلا أمام أغلب العملات الرئيسية .

وتأثرت أسعار الذهب ببيانات حكومية أمريكية تدل على أن مؤشر عدد طلبات اعانة البطالة الأولية فى البلاد انخفض إلى مستوى 375 ألف طلب فى الاسبوع ، كما ارتفع مؤشر المنتجين وهو أحد قياسات التضخم بنسبة 1% .

وكان الذهب عالميا شهد خسائر كبيرة منذ يوم الجمعة الماضي، لكنه بدء التعافى منذ صباح الأربعاء وعاد لنشاطه وارتفع بشكل كبير، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب صباح اليوم بنسبة 0.2% بنسبة 1.35%، وكما ارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.1٪ وحقق استقرارا عند تلك الأرقام فى المساء .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الخميس، 774.48 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,753.57 $ .

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