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كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل صادمة مقتل «نجلاء» المعروفة إعلاميا بـ«ضحية الغدر»، على يد صديقتها «نورهان» واثنين من أقاربها داخل عيادة طبيب عيون بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة يوم 3 أغسطس الجاري، وقالت المتهمة خططت وأعدت أدوات الجريمة قبل يوم تنفيذ جريمة قتل صديقتها بأسابيع طمعا في أموال إيراد العيادة وبسبب الحقد وغيرة من المجني عليها.

وقالت النيابة العامة أن «نورهان» اتفقت مع أحد أقاربها ويدعي «أحمد» وصديقه محمد أعدوا لقتل «نجلاء» وأعدت الأقراص المنومة وأسلحة بيضاء، ولاصقًا لتكميم فم المجني عليها، وحددت موعد لارتكاب جريمتها مع شركائها بحيث تكون المجني عليها فيه بمفردها داخل العيادة خالية من الطبيب المرضي.

وأضافت النيابة العامة، في يوم الحادث يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس انتقلت «نورهان» إلى العيادة والتقت بـ«نجلاء» بدعوى زيارتها استقبلتها المجني عليها بالأحضان وقدمت لها المتهمة العصير مدسوسا فيه أقراص منومة لصديقتها وعندما تأخرت في شربه قامت المتهمة باستدعاء المتهمان الآخران اللذان كانا على مقربة من العيادة في انتظار غياب المجني عليها عن وعيها ليصعدا لقتلها.

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وأشارت التحريات إلى أن نورهان والمتهمان قاموا باستدرج «نجلاء» إلى طرقة بالعيادة بعيدة عن باب العيادة، فكمم المتهمان فمها وطرحاها على الأرض، وأطبقا على عنقها لخنقها، فقاومتهما المجني عليها وأحدثت في جسد أحدهما سحجات بمناطق الرقبة، الذراع والصدر.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة خلال سقوط المجني عليها على الأرض لَفْظ أنفاسها الأخيرة من الاختناق، انتاب أحد المتهمين الرعب والخوف ففرَّ من مسرح الجريمة، بينما أجهز المتهم الآخر على المجني عليها ورطم رأسها بالأرض، وقامت المتهمة «نورهان» بضرب صديقتها بعدة ركلات ثم طعنتها بسكين في أماكن متفرقة من جسدها حتى زهقَتْ رُوحها.

قالت التحقيقات أن المتهمان قاما بسرقة هاتف المجني عليها ومبلغًا ماليًّا كان معها وهاتف الخاص بالعيادة، ثم قاما بإخفاء معالم جريمتهم، فسكب المشروب المدسوس فيه المنوم، وأتلفا أسلاك آلة المراقبة المثبتة داخل عيادة طبيب العيون التي تعمل فيها المجني عليها نجلاء، وذلك ظنًّا منهما أنها لم تسجل جريمتهم وفرّا هاربين من مكان الحادث.

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القبض علي المتهمين بقتل فتاة كفر الدوار - صورة أرشيفية

كشفت تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية من تطابق البصمات الوراثية المأخوذة من قصاصات شعر تم رفعها من مكان الجريمة وكذلك عينات دماء وخلايا عَلِقت باللاصق الذي كممت به فاه «نجلاء» وبنصل السكين، محل الجريمة، وبملابس وحذاء أحد المتهمين مع البصمات الوراثية التي تم أخذها من جثمان المجني عليها مع تطابق البصمات الوراثية من خلايا تم العثور عليها من بقلامات أظافر المجني عليها مع البصمات الوراثية الخاصة باحد المتهمين.

واعترف المتهمون الثلاثة امام النيابة العامة بارتكابهم الواقعة بالتفصيل، بعد أن سجلت كاميرات المراقبة المثبتة بالعيادة قبل إتلافها من ظهور دخول المتهمين إليها وارتكاب الجريمة، كما عثر بهاتف أحد المتهمين الثلاثة على محادثات عبر تطبيق واتساب بينه وبين «نورهان» المتهمة كشفت اتفاقاهما على قتل صديقتها «نجلاء» خلال وقت سابق على تاريخ تنفيذ جريمتهم في عيادة طبيب العيون في مول شهير بكفر الدوار.

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