تضارب حول مدة غياب «راموس» عن الملاعب

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بات سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان مهددا بالغياب عن الملاعب لفترة طويلة بسبب إصابته العضلية. وكشفت صحيفة «لو باريزيان» في تقرير لها أن إصابة راموس في عضلة الساق، ستبعده عن الملاعب عدة أسابيع قد تصل إلى شهرين على الأقل.

وأضافت أن إصابة الإسبانى المخضرم التي تعرض لها في تدريبات بى إس جى، أواخر يوليو الماضى، يبدو أنها أكثر خطورة من المتوقع. وتأكد بذلك أن راموس (35 عاما) لن يشارك في مباراة الفريق الأولى هذا الموسم في ملعبه حديقة الأمراء ضد ستراسبورج، يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية من الدورى.

ولفتت إلى أن المدافع الإسبانى سبق أن غاب عن مباراتى تروا في الجولة الأولى، وليل في كأس السوبر الفرنسى إضافة إلى جميع المباريات الودية الخمس في معسكر الإعداد. يذكر أن سيرجيو راموس انضم إلى سان جيرمان هذا الصيف في صفقة انتقال حر، قادما من ريال مدريد الإسبانى.

أما صحيفة «ليكيب» الفرنسية فقد طرحت سيناريو آخر بشأن عودة المدافع الإسبانى، حيث أشارت إلى أن راموس يمكنه المشاركة في التدريبات الجماعية بنهاية الأسبوع المقبل، حيث يؤدى حاليا برنامجا علاجيا منفردا لتأهيله. بل أضافت «إذا سارت الأمور على ما يرام، وفقا لما يخططه أطباء النادى الباريسى، فإن راموس يمكنه الانضمام للقائمة التي ستخوض مباراة بريست يوم الجمعة 20 أغسطس الجارى».

وتأكد غياب سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، عن مباراة فريقه ضد تروا، في الجولة الأولى من الدورى الفرنسى. وأشار النادى الباريسى عبر موقعه الرسمى إلى أن راموس يتعافى تدريجيا من إصابته في عضلة الساق، بتدريبات بدنية داخل الملعب.

وأوضح أيضا أن راموس سيغيب رفقة عدد آخر من اللاعبين المصابين مثل إدريسا جايى (كورونا)، حارس المرمى ألكسندر لوتيلييه (الورك الأيسر)، كولين داجبا (التواء في الكاحل)، خوان بيرنات (تأهيل من الرباط الصليبى)، واللاعب الشاب تيدى آلوه (إصابة عضلية).

ولم يشارك سيرجيو راموس في مباريات فريقه الـ5 الودية خلال فترة الإعداد إضافة إلى مباراة ليل في كأس السوبر الفرنسى. يذكر أن راموس انضم إلى صفوف بى إس جى هذا الصيف قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الملكى.

وأثار باريس سان جيرمان لهفة جماهيره مجددًا، من خلال نشر مقطع فيديو جديد، يشير إلى الانتهاء من صفقة الأرجنتينى ليونيل ميسى. ووصل ميسى إلى باريس، من أجل إكمال صفقة انتقاله إلى حديقة الأمراء، بعد رحيله عن برشلونة عقب انتهاء عقده.

ونشر الحساب الرسمى لسان جيرمان عبر «تويتر»، مقطع فيديو لقميصى نجمى الفريق نيمار دا سيلفا وكيليان مبابى في عرفة الملابس، وبينهما علم الأرجنتين، في إشارة إلى جنسية الصفقة الجديدة للفريق، والتى هي بالطبع ليونيل ميسى. وتشير التقارير الواردة من فرنسا إلى أن عقد ميسى مع سان جيرمان يمتد لصيف 2023، مع خيار التمديد لموسم ثالث.