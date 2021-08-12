إجراءات حازمة ضد الجمهور الإنجليزى بسبب العنصرية

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أكد موقع «تويتر» أن بريطانيا تعد «حتى الآن» الموطن الرئيسى لأصحاب التعليقات العنصرية التي استهدفت لاعبى المنتخب الإنجليزى عقب نهائى كأس أمم أوروبا (يورو 2020).

وانتهت مغامرة المنتخب الإنجليزى الملقب بـ«الأسود الثلاثة» في كأس أمم أوروبا بالهزيمة أمام نظيره الإيطالى بضربات الترجيح في المباراة النهائية التي أُقيمت في يوليو الماضى، حيث أضاع الثلاثى ماركوس راشفورد وجادون سانشو وبوكايو ساكا ضربات ترجيح، تسببت في خسارة الفريق. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بى إيه ميديا) أن الثلاثى تعرض للإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعى عقب المباراة، فيما نجحت الشرطة في إلقاء القبض على 11 شخصًا من أصحاب التغريدات المسيئة.

ونشر موقع «تويتر» نظرة عامة لتحليله، لما وصفه بالإساءات العنصرية المقيتة، والموجهة للاعبين عبر تلك المنصة بعد المباراة النهائية، التي أقيمت الشهر الماضى. وقال موقع «تويتر المملكة المتحدة»، الثلاثاء الماضى: «فى ليلة المباراة النهائية، أدواتنا عملت على الفور وتعرفت وحذفت 1622 تغريدة مسيئة في 24 ساعة لاحقة».

وأضاف: «نسبة 2 بالمائة فقط من التغريدات التي حذفناها، كان لديها أكثر من 1000 متفاعل». وتابع: «من المهم أيضًا الاعتراف بأن المملكة المتحدة، حتى الآن، كانت المنشأ الأكبر للتغريدات المسيئة التي تم حذفها». وأوضح: «تشير بياناتنا إلى أن التعرف على هوية أصحاب الحسابات لا يمنع حدوث الإساءة، كما أنه تم التعرف على نسبة 99% من أصحاب الحسابات التي تم وقفها بشكل دائم». وذكر موقع «تويتر»: «قريبًا سنختبر ميزة جديدة تقوم بحظر مؤقت للحسابات التي تستخدم عبارات مسيئة. لا مكان للإساءة العنصرية في موقع تويتر».