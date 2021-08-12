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رئيس الرابطة الفرنسية: صفقة «ميسى» حلم تحول إلى حقيقة

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رئيس الرابطة الفرنسية: صفقة «ميسى» حلم تحول إلى حقيقة رئيس الرابطة الفرنسية: صفقة «ميسى» حلم تحول إلى حقيقة

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رحب فنسان لابرون، رئيس رابطة الأندية الفرنسية، كثيرا بانتقال ليونيل ميسى إلى صفوف باريس سان جيرمان. وقال لابرون إن وصول ميسى إلى باريس يعد حدثًا مهما على كوكب الأرض، مضيفا أنه يوم تاريخى لكرة القدم الفرنسية والدورى الفرنسى.

وأضاف: «ميسى أسطورة كروية، صنع مع بيليه ودييجو مارادونا تاريخ كرة القدم، إنها فرصة رائعة للجماهير الفرنسية وجميع عشاق كرة القدم، ليتمكنوا من مشاهدة أفضل لاعب في العالم في ملاعبنا أو على شاشة التليفزيون».

وزاد: «هذه الصفقة تعد أيضا خبرا رائعا لعرض الدورى الفرنسى على نطاق دولى، سيؤدى وصول ميسى إلى زيادة جاذبية دورينا ومتابعته في جميع القارات». وتابع: «هذا الحدث الفريد هو ثمرة استراتيجية إدارة باريس سان جيرمان، التي سمحت للنادى بأن يصبح إحدى أكبر العلامات المميزة في الرياضة العالمية في غضون 10 سنوات».

وأشار المسؤول الفرنسى إلى الشكل الدولى الجديد الذي ستكتسبه البطولة الفرنسية، متوقعا أن تسهم هذه الإضافة في تقريب باريس سان جيرمان من دورى أبطال أوروبا، ما يسمح لهم بإضافة المزيد من النقاط إلى الدورى الفرنسى في الاتحاد الأوروبى للعبة (يويفا). وأتم: «بالنيابة عن الرابطة، أود أن أشكر ناصر الخليفى على تحويل هذا الحلم إلى حقيقة، ميسى ساحر».

المصرى اليوم

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