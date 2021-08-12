«باستورى»: «الخليفى» كان يطالبنا دائمًا بإغراء «ليو»

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أكد خافيير باستورى، نجم روما الإيطالى، أن مواطنه الأرجنتينى ليونيل ميسى، كان هدفا قديما لنادى باريس سان جيرمان. وصرح باستورى عبر شبكة RMC: «كنت واثقًا جدًا من أن ميسى سينتهى به المطاف في باريس سان جيرمان، فهو ناد يتطلع دائما للتطور والتعاقد مع أفضل لاعبى العالم».

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 32 عاما: «الآن باريس يضم 3 من أفضل 5 لاعبين في العالم، وستكون مشاهدتهم سويا ممتعة لفرنسا وللدورى الفرنسى والجميع». وزاد: «لا يزال يثبت منذ أن عرفته أنه الأفضل، وأعتقد أنه سيستمر مع بى إس جى في إثبات ذلك».

وتابع: «عندما كنت أنضم لمنتخب الأرجنتين مع دى ماريا، كان رئيس النادى ناصر الخليفى يطالبنا دائما بالحديث مع ميسى عن روعة باريس، وكيف أنها مدينة جميلة وفريق مميز، لكن الأمر كان على سبيل الدعابة».

وأردف: «ميسى شخص هادئ ولطيف جدا، التقيت به عندما كان صغيرا في الثالثة والعشرين من عمره، لقد تغير كثيرا». وختم: «فى السابق لم يكن حتى يتحدث في غرفة الملابس، لكن مع مرور الوقت أدرك أن لديه دورًا مهمًا يلعبه في المنتخب بالتحدث مع زملائه، لقد اكتسب الثقة، وأصبح قائدا أكثر مما مضى».