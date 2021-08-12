كارتيرون يعلن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق غداً بالإسماعيلية استعدادا لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها في السابعة مساء السبت المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش» – محمد أبوجبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي «الونش» – محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبدالشافي – أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبدالعزيز- إمام عاشور- يوسف إبراهيم «أوباما» – أحمد سيد «زيزو» – محمود عبدالرازق «شيكابالا» – إسلام جابر – أيمن حفني

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.

ويتصدر الزمالك جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٦٧ نقطة بعد خوض ٢٩ مباراة.