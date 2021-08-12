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لقاء المركز الثالث .. المصري يهزم بيراميدز

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لقاء المركز الثالث .. المصري يهزم بيراميدز لقاء المركز الثالث .. المصري يهزم بيراميدز

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تمكن فريق المصري من هزيمة بيراميدز بهدف دون رد في إطار مباريات الجولة 30 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

حاول رفاق المدرب علي ماهر الضغط مبكراً وسط محاولات هجومية متبادلة بين الفريقين وهو ما أسفر عن هدف بورسعيدي في الدقيقة 39 عن طريق اللاعب إسلام عطية، ولم تفلح خطة المدرب اليوناني تاكيس جونياس في العودة خلال أحداث الشوط الثاني ولكن دون جدوى في ظل التمركز الدفاعي الجيد من لاعبي الأبيض.

وبهذا الفوز يواصل فريق المصري تواجده في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الممتاز بعدما وسع الفارق مع بيراميدز إلى 6 نقاط، حيث جمع الأول 49 نقطة مقابل 43 للأخير.

المصرى اليوم

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