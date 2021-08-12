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إصابة 14 شخصا بانفجار في حافلة ركاب بمدينة فورونيج الروسية

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إصابة 14 شخصا بانفجار في حافلة ركاب بمدينة فورونيج الروسية إصابة 14 شخصا بانفجار في حافلة ركاب بمدينة فورونيج الروسية

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أفادت مصادر طبية لوكالة «تاس» الروسية بأن 14 شخصا أصيبوا بجروح جراء انفجار في حافلة ركاب صغيرة وسط مدينة فورونيج جنوب غربي .

وتشير المصادر إلى أن 4 مصابين بحالة خطيرة، بمن فيهم إمرأة في حالة حرجة.

ووقع الانفجار داخل حافلة صغيرة (ميكروباص) قرب مركز تجاري وعلى متنها نحو 30 شخصا حسب إفادات سائقها.

وفتحت النيابة العامة في المدينة تحقيقا في الحادث، وهناك روايات مختلفة قيد الدراسة، بما فيها رواية أولية لانفجار أسطوانة غاز الحافلة.

وتعمل في مكان الحادث فرق الإغاثة والأجهزة الأمنية والطواقم الطبية وأفادت وكالة «نوفوستي» بأن فريقا من خبراء جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد وصل إلى مكان الحادث.

وأكد حاكم مقاطعة فورونيج ألكسندر غوسيف الذي وصل إلى مكان الحادث، أن السلطات ستقدم كل المساعدات الضرورية للمتضررين، وأنه كلف بفحص جميع الحافلات المستخدمة لنقل الركاب في المدينة.

المصرى اليوم

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