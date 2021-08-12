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تقديم خدمات طبية لـ1601 مواطن خلال قافلة طبية بقرية جبل الطير في سمالوط

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تقديم خدمات طبية لـ1601 مواطن خلال قافلة طبية بقرية جبل الطير في سمالوط تقديم خدمات طبية لـ1601 مواطن خلال قافلة طبية بقرية جبل الطير في سمالوط

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن مديرية الصحة بالمنيا، تواصل تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، من خلال القوافل الطبية التي تنظمها مديرية الصحة بالقرى الأكثر احتياجا، حيث تم تنظيم قافلة طبية وعلاجية بقرية جبل الطير التابعة لمركز سمالوط، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في بيان، الخميس، أن فاعليات القافلة اسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1601 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأشار الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، انه تم تقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات، منها 262 حالة جراحة، 370 حالة أطفال، 202باطنة، 100 قلب، 115 نساء، 50 تنظيم اسرة، 76 اسنان، 329 جلدية، 97 حالة انف واذن، إلى جانب إجراء 101 تحاليل مختلفة واجراء 31 حالة موجات صوتيه واجراء 13 حالة رسم قلب، واجراء 4 حالات اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ152 مترددًا، كما تم اجراء خلع اسنان لـ5 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 31 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 94 مترددًا.

المصرى اليوم

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