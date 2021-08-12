3 أدلة توضح حقيقة إسلام هازارد

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة أخبارًا وتقارير عن اعتناق إيدين هازارد لاعب ريال مدريد، الدين الإسلامي، وحاول «المصري اليوم» الوصول إلى حقيقة الخبر في ظل البحث المستمر من عشاق الساحرة المستديرة.

واستندت الوسائل الإعلامية التي أكدت دخول هازارد الإسلام إلى 3 نقاط خاطئة، نستعرضها في التقرير التالي:

- الديانة في موقع التدوين الحر

أظهرت النسخة العربية من أحد مواقع التدوين ديانة اللاعب البلجيكي كمسلم، وهو شيء لا يتم الاستناد إليه في ظل اختلاف المعلومات عن النسخة الإنجليزية، وكذلك سهولة تغيير المعلومات وعدم تطابقها مع المعلومات الرسمية عن لاعب ريال مدريد الحالي.

- موقع عالمي

نسب العديد من المواقع المحلية خبر اعتناق هازارد الإسلام إلى موقع عالمي معروف، وأظهر البحث عدم تناول المنصة الإعلامية أخبارًا تخص صاحب الـ30 عامًا البعيد عن مشاركته مع المنتخب البلجيكي في يورو 2020.

- سجود سابق

هازارد

تفسير صورة سقوط هازارد مصابًا مع أحد فرقه السابقة وكأنه سجود في الملعب، وانتشرت الصورة بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي رغم عدم حقيقتها.

إسلام هازارد بين الحقيقة والادعاء

وترجع القصة إلى عام 2015 عندما صرح اللاعب السنغالي ديمبا با زميل قائد بلجيكا في تشيلسي الإنجليزي، بأن الأخير دائمًا ما يتناقش معه حول تعاليم الدين الإسلامي وكيفية قراءة القرآن الكريم وتفسيره.

اقرأ أيضًا: هازارد يشهر إسلامه .. تعرف على الحقيقة كاملة

وأضاف السنغالي لصحيفة «الجزيرة» السعودية «هازارد نجم المنتخب البلجيكى وتشيلسى الإنجليزى من ضمن هؤلاء اللاعبين الذين يبحثون عن الإسلام، ويسألني كثيرًا عن بعض الموضوعات التي يجدها في القرآن الكريم».

تعرف على ديانة هازارد

ونشأ إيدين هازارد وعاش مرحلة طفولته في مدينة لالوفيار البلجيكية والتي يغلب على سكانها الطابع الإسلامي، وهو ما جعل لاعب ريال مدريد الحالي حريصًا على تهنئة المسلمين في المناسبات الدينية والأعياد، كما أنه وقع على وثيقة اعتراض ضد منح الكيان الصهيوني حق استضافة بطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة في وقت سابق.