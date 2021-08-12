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محافظ دمياط: طلاء منازل عزبة البرج على الطراز الإيطالي

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محافظ دمياط: طلاء منازل عزبة البرج على الطراز الإيطالي محافظ دمياط: طلاء منازل عزبة البرج على الطراز الإيطالي

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قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن من ضمن مشاكل عزبة البرج العشوائية التي كانت تظهر عليها كونها مواجهة إلى منطقة اللسان السياحية في مدينة رأس البر.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه بعد إقامة فندق الـ 5 نجوم في مدينة رأس البر وهو الوحيد على مستوى منطقة الدلتا ولم يكن من المستحب أن تكون المنازل المواجهة للفندق أو للمصطافين تظهر بشكل عشوائي لذلك تم طلاء المنازل بمجموعة من الألوان المختلفة وفق فكرة مستوحاه من أحد الموانئ في إيطاليا.

وأضافت الدكتور منال عوض، أن هناك إقبالا كبيرا على مكتبة العامة من شباب عزبة البرج، لافتة إلى أن أولياء الأمور يأتون برفقة أبنائهم أيضا من أجل القراءة.
وأردفت الدكتورة منال عوض أنه تم إنشاء مشروع بجوار المكتبة تحت اسم «المنطقة الصديقة للنساء»، مشيرة إلى أنه مشروع عالمي بالتعاون مع الأمم المتحدة، والمجلس القومي للمرأة ويعتبر الثاني على مستوى الجمهورية.

المصرى اليوم

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