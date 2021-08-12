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قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن مكتبة مصر العامة بعزبة البرج، من المشروعات التي كانت متعثرة تمويليًا منذ سنة 2009، مشيرة إلى أن الدكتور فتحي البرادعي محافظ دمياط الأسبق هو من قام بتصميم المشروع.

وأضافت الدكتورة منال عوض خلال لقائها مع الإعلامي حمدى رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المكتبة تأخذ شكل سفينة تطل على المياه، مشيرة إلى أنها استطاعت التغلب على المشكلات القديمة بشأن المكتبة حتى تحول الحلم إلى حقيقة، وأصبحت تعمل بكامل طاقتها.

وتابعت محافظ دمياط أن هناك إقبالًا كبيرًا على مكتبة مصر العامة من شباب عزبة البرج، لافتة إلى أن أولياء الأمور يأتون برفقة أبنائهم أيضًا من أجل القراءة.

وأردفت الدكتورة منال عوض أنه تم إنشاء مشروع بجوار المكتبة تحت اسم «المنطقة الصديقة للنساء»، مشيرة إلى أنه مشروع عالمي بالتعاون مع الأمم المتحدة، والمجلس القومي للمرأة، ويعتبر الثاني على مستوى الجمهورية.

واستطردت محافظ دمياط أن فكرة المشروع تتماشى مع استراتيجية تمكين المرأة 2030، من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مضيفة أن هناك استشاريين لتعليم السيدات كيفية تمويل وإدارة المشروعات الكبيرة والمتوسطة.